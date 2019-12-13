На Донбасі за добу зафіксували п'ять обстрілів [ Редактировать ]
Без втрат в українському війську минула доба на Сході. Утім, окупанти не припиняють атакувати позиції ООС. За добу п'ять ворожих обстрілів.
Противник атакував позиції наших підрозділів із гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили захисники Авдіївки, Павлополя та Кримського.
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