Під ворожий вогонь потрапили захисники Авдіївки, Павлополя та Кримського

Без втрат в українському війську минула доба на Сході. Утім, окупанти не припиняють атакувати позиції ООС. За добу п'ять ворожих обстрілів.

Противник атакував позиції наших підрозділів із гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили захисники Авдіївки, Павлополя та Кримського.