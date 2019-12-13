Коллекторов можно остановить: Рада приняла важное решение [ Редактировать ]
Коллекторы / Фото: bankrotof.net
В новом законопроекте Верховной Рады о "защите от коллекторов"подробно расписано, как уберечься от коллекторских фирм. Закон № 2133 был поддержан за основу 309 голосами. Об этом сообщает РБК-Украина.
Новый законопроект будет защищать украинцев от психологического давления на должников и угроз применения насилия.
Коллекторам будет запрещено:
- Прибегать к каким-либо действиям, которые можно расценивать, как угрозу правам, свободам, чести и репутации физических лиц, использовать силу, угрозы.
- Оскорблять достоинство должника, его представителя, членов его семьи, применять неправомерные действия.
- Применять грубый тон, вульгарную или нецензурную лексику, нарушать спокойствие граждан и общественный порядок.
- Прибегать к запугиванию.
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- Умышленно обманывать должника о просроченной задолженности, ее размере, основаниях возникновения.
- Предъявлять ложные данные о возможных последствиях невыплаты долга, в том числе и возможной уголовной или же административной ответственности.
- Обманывать должника, называя себя представителями органов власти.
- Не совершать каких-либо контактов с должниками (лично, по телефону, по СМС и так далее) в рабочие дни с 20:00 до 9:00, в выходные, праздничные дни.
- Посвящать третьих лиц в информацию о должниках, кроме юридических представителей (адвокатов) должника.
- Взаимодействовать с работодателями должника, звонить и приходить к нему на работу.
- Требовать от членов семьи или других лиц, связанных с должниками, взять на себя долг.
Ранее сообщалось о том, что делать и кому жаловаться, если вам звонят коллекторы.
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