Бідним мексиканцям роздрукували житло [ Редактировать ]
Будинки, надруковані на 3D-принтері, з'явилися в Мексиці. Їх побудували для малозабезпечених жителів штату Табаско.
Вартість однієї такої оселі близько однієї тисячі семисот доларів. Утім, людям вони дістануться не задарма, а "на виплат" на кілька років. Тож сплачувати доведеться лише 20 доларів на місяць. Друк одного будинку триває добу. Єдине, чого поки що "не вміє" принтер, так це виготовляти двері, вікна і дах.
по теме
У Мексиці надрукували будинки для бідноти
Будинки, надруковані на 3D-принтері, з'явилися в Мексиці. Їх побудували для малозабезпечених жителів штату Табаско
"Програвати не страшно": канадський стартап створив навчальну іграшку
Нічого ганебного і страшного в цьому немає. Навіть навпаки. Як стверджують творці іграшки - кожна поразка - це можливість практикуватися й покращувати свої навички
На окраине Вселенной нашли огромную "фабрику звезд"
Это самая отдаленная звездообразующая галактика
Что чаще всего "гуглят" украинцы: удивительные результаты
Google подбил итоги уходящего года
Instagram-аккаунты массово взламывают
Фейковый сервис массово взламывает Instagram-аккаунты