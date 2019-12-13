Трагедія в пологовому будинку. Родина з міста Славутич звинувачує лікарів у недбалості, яка призвела до смерті новонародженої дівчинки. У лікарні ж стверджують, що робили все можливе для порятунку немовляти. Деталі з'ясовувала Ольга Клюєва.

"Я должна была целовать живого ребенка, а не ходить на кладбище и целовать холодный крест".

У родині Ковальчуків досі не можуть оговтатись від несподіваного горя. Вагітність Світлани лікарі називали ідеальною. Усі аналізи та регулярні ультразвукові дослідження свідчили, що має народитися здорова дівчинка.

"Здесь все хорошо по ребеночку, все норма. Все УЗИ, вся беременность протекала очень хорошо".

Проблеми почалися, коли за всіма попередніми розрахунками, прийшов час народжувати, а пологи усе не наставали. У Світлани з'явилося погане передчуття. Жінка просила лікарів зробити кесарів розтин. Утім, медики не квапились і радили зачекати - мовляв, природа краще знає. Зрештою, лише за два тижні дівчинка народилася переношеною, із вродженим запаленням легенів і не могла дихати самостійно.

"Когда ребенок родился с первым вздохом легкие должны расправиться. Но этого не произошло".

За словами лікарів, дихання дитини намагались підтримували ручним апаратом. Найближча повноцінна реанімація для немовлят розташована за понад 200 кілометрів в обласній дитячій лікарні Боярки. І Світлана та її родина з п'ятої ранку благали медиків викликати звідти реанімобіль. Але лікарі, з невідомих причин зволікали.

"Мне детский педиатр ответила, что "реанимобиль вызывается только с Боярки, и я буду туда звонить в восемь утра". Я спросила: "Почему в восемь утра?" Она сказала: "пока появится на работе главный, нужно позвонить уточнить и тогда отправить машину", - говорить Ольга Шевченко, бабуся померлої дитини.

Чому лікарі одразу не викликали реанімацію для немовляти, яке не могло дихати, наразі з'ясовує столична комісія. Дівчинка, не дочекалась реанімобілю і померла, проживши близько п'яти годин. У родині Ковальчуків переконані, що лікарі просто не дали дитині шанс на порятунок і тепер намагаються уникнути відповідальності.

"Претензия в том что, они себя прикрывают".

"Мы не знаем, где документы. Где делали "розтин" нашей девочки - мы ничего не знаем".

В лікарні провели службове розслідування.

"Наразі ми вважаємо, що грубих помилок в діях медиків не було, але зараз вся медична документація знаходиться в обласному управлінні охорони здоров'я", - говорить Олексій Ладишев, головний лікар міської лікарні Славутича.

Родичі померлої дівчинки звернулись з позовом до правоохоронних органів. І вимагають не лише притягнути до відповідальності лікарів.

"Я хочу иск подавать в суд, чтобы закрыли родильное отделение наше. Это не место для рождения новой жизни. У нас нет ни реанимации, ни боксов для деток", - говорить Ольга Шевченко, бабуся померлої дитини.

Наразі чекають висновків експертизи, яку проводять в Києві. За словами головного лікаря пологове відділення міської лікарні Славутича справді збираються закрити.