Женщина десятилетия: кто получил награду [ Редактировать ]
Объявлена женщина десятилетия по версии журнала Billboard. Награду получила американская поп-исполнительница Тейлор Свифт. Информация об этом появилась на сайте издания.
"Когда началось это десятилетие, мне было всего 20 лет. И я понимаю, что у всех будут сомнения по поводу тебя, если ты женщина в музыкальной индустрии", - сказала артистка.
Он отметила, что многие связывали ее успех с тем, что она сотрудничала с продюсером Скутером Брауном.
Ранее мы писали о том, что голливудская ассоциация кинокритиков назвала имя главного режиссера десятилетия.
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