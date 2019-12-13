Главный режиссер десятилетия: кто победил [ Редактировать ]
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала имя главного режиссера десятилетия. Им стал Дени Вильнев. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте организации.
"Мы с гордостью сообщаем о том, что Дени Вильнев получит награду "Кинорежиссер десятилетия" на нашей церемонии, которая состоится 9 января 2020 года. Невероятная фильмография Вильнева включает в себя такие картины, как "Пожары", "Пленницы", "Прибытие", "Убийца" и "Бегущий по лезвию 2049", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Disney назвала кандидатов на "Оскар 2020".
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