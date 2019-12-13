Про переговори в Парижі говорили цього тижня і у Верховній Раді. Там продовжили дію закону про особливий статус ОРДЛО, який функціонує уже не перший рік.

Отже, залишатиметься чинним цей закон іще рік. Ну, щонайменше рік. Що ще непокоїло депутатів далі у нашому сюжеті.

Бійки за землю, статус ОРДЛО та кулуарні розмови про Нормандію. Навіть у непленарний тиждень - новин із парламенту не бракувало. Але про все по порядку.

За землю депутати сперечалися два дні - на комітеті. Востаннє сьогодні. Зранку профільний комітет планував взятися за поправки до земельної реформи. При чому непублічно, без журналістів і активістів.

"Це не нормально, тема ринку землі це стратегічне питання, державницьке питання, і скривати прийняття рішення цього питання від суспільства це не нормально, та неприпустимо", - говорить Сергій Лабазюк, народний депутат, позафракційний.

У монобільшості хоча закритість і засуджують, та пояснюють: усе це задля депутатського здоров'я. Щоб обранці не побилися, як минулого разу у середу. Тоді в рукопашній зійшлися "слуги народу" й колишні нардепи-свободівці. Андрія Богданця навіть госпіталізувати довелося.

Та не встигли загоїтися синці, як комітет знову працює. Бо ж роботи непочатий край. До законопроекту близько 5 тисяч поправок. СИНХРОН:

"Мы внесли больше трех тысяч правок, в этот закон. Которые касаются соблюдения прав людей, владеющих землей, государственных земель и прав фермеров, чтобы этот закон был цивилизованым, отражал интересы народа", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

"Даний законопроект потрібно відкликати і напрацьовувати єдиний законопроект в ідеалі всіма народниим депутатами, заслухавши аграрні асоціації, заслухавши суспільство", - говорить Сергій Лабазюк, народний депутат, позафракційний.

Але визначити формат зібрання - слухання чи засідання комітету - так і не вдалося, а тому й жодного рішення не ухвалили.

"Ответьте мне пожалуйста, если это комитет, то мы покинем зал. Поскольку не хотим быть участниками преступления. А если слушания, то мы продолжим", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

"Якщо ви хочете активізувати на цьому увагу. Ми сьогодні домовились, що голосуэмо по деяких питаннях, це було вчора сказано", - говорить Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу".

До того ж, усі фракції чекають на обіцяний референдум перед другим читанням земельного документа. Та поки що навіть відповідного законопроєкту в Раді немає.

Зате особливий статус для Донбасу продовжили швидко. Для цього скликали позачергове засідання.

"Цей законопроект, насправді, є суто технічним. Але він буде дуже сильним та потужним сигналом для українських громадян, які знаходяться в Донецькій і Луганській області про те, що ми разом з ними", - говорить Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу".

"Ті хто вважають що цей закон технічний він нічого не вирішує, я нагалошую, якщо ви вважаєте закони України технічними документами, нащо ви прийшли у Верховну Раду", - говорить Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос".

Та попри суперечки, голосувати за продовження статусу готова не тільки монобільшість.

Микола Княжицький, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Завдяки цьому законопроекту ми утримуємо режим санкцій, який зараз якраз розглядається. Для України вкрай важливо зберегти взяті на себе зобов'язання, мінжнародну коаліцію і режим санкцій, який існує проти агресора, тобто проти РФ.

Тож зрештою 320 за. Тільки "Голос" проти, а "Батьківщина" утрималася.

"Саме головне що записане в 9 пунктах цього закону: створення загонів народної міліції, пряме порушення конституції України, суди прокуратура, створюються виключно за погодженням з органами влади на цій території - пряме порушення конституції. Фактично заморожується стан, який є сьогодні, якщо не буде гірше", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

Зраду шукали депутати не лише в законопроєктах. У кулуарах обговорювали Нормандію. Хтось намагався розгледіти її між рядків комюніке.

"Великими буквами "зрада" не пише, але вона є, в ком’юніке ми бачимо про імполементацію "формули Штайнмайєра", а це по суті зміни в конституцію, це олегалізація амністії, а коли ми говоримо про контроль на кордоні, його немає, ні в ком’юніке, ні заявах Меркель, ні в заявах Макрона, тобто це якісь ілюзії", - говорить Роман Лозинський, народний депутат, "Голос".

У монобільшості кажуть: не варто шукати зради, там де її нема. Програму мінімум у Парижі виконано. А питання контролю кордону вирішити за одну зустріч ніхто і не сподівався.

"Це реактивація формату, ми оновили динаміку, ми маємо дедлайн чотири місяці, ми маємо багато в тому числі поступок і з російської сторони, бо коли Путін визнає, що до 31 грудня ми маємо припинити вогонь і забезпечити стійке і стале припинення вогню, ми маємо повернути обмін всіх на всіх, і 72 особи, до 31 грудня", - говорить Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

А от в опозиції схвалили і газові домовленості, досягнуті на Нормандському саміті.

"Поставка дешевого топлива, конечно мы как "Платформа - За жизнь" делали все возможное и будем делать все возможное, чтобы получить дешевое топливо, но это решение находится в сфере компетенции исполнительной властии президента, поэтому мы поддерживаем все возмоджные действия, которые будет делать президент зеленский, для того чтобы получить прямые поставки росийского топлива, это позволит уменьшит цену газа в стране, уменьшить платежку для каждого человека, которые платит комунальные тарифы, и уменьшит стоимость газа для предприятий. А это даст рентабельность, а это снова таки зарплаты и рабочие места", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".