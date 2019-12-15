Под Киевом двое мужчин провалились под лед [ Редактировать ]
В Киевской области в селе Хотяновка случился серьезный инцидент. Известно, что двое мужчин провалились под лед в озере. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Информация о том, что мужчины упали в воду, поступило в Вышгородский район от работников Национальной полиции. К месту происшествия отправилось водолазно-спасательное отделение г. Вышгород.
"По прибытию были проведены поисковые работы и доставлены тела 2-х мужчин до берега", - отметили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что под Черниговом трагически умер мужчина, а также в Киеве нашли труп без одежды.
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