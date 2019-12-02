В воскресенье, 1 декабря, в Черниговской области в Корюковском районе случилось происшествие. Известно, что 66-летний рыбак провалился под тонкий лед водоема и утонул. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Так, недалеко от районного центра в пруду на расстоянии 10 м от берега местные рыбаки обнаружили тело утопленника.

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Спасатели с помощью резиновой лодки и спасательной веревки подняли из водоема тело утонувшего мужчины.

Как выяснилось, погибшим оказался 66-летний местный житель, который утром того же дня пошел на рыбалку. Мужчина, вопреки требованиям безопасности, переходил водоем по тонкому льду, провалился и утонул. К сожалению, помочь ему было некому.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли труп без одежды, а также под Львовом в ДТП скончался пенсионер.