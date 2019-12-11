Во вторник, 10 декабря, в Днепре в Новокодакском районе случилось происшествие. Известно, что мужчина напал с ножом на 17-летнюю девушку. Угрожая, он отнял у нее сотню гривен и сбежал, передает "Информатор".

По предварительной информации, девушка с мамой начали кричать и им на помощь пришли прохожие: людям удалось остановить убегающего мужчину. На место вызвали патрульный экипаж.

Оказалось, что нападавший - 25-летний безработный житель Днепра. Что подвигло его идти на преступление и другие обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что в одесской больнице мать едва не задушила ребенка, а также в Киеве банда устроила массовую драку в пиццерии.