В Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку [ Редактировать ]
Во вторник, 10 декабря, в Днепре в Новокодакском районе случилось происшествие. Известно, что мужчина напал с ножом на 17-летнюю девушку. Угрожая, он отнял у нее сотню гривен и сбежал, передает "Информатор".
По предварительной информации, девушка с мамой начали кричать и им на помощь пришли прохожие: людям удалось остановить убегающего мужчину. На место вызвали патрульный экипаж.
Оказалось, что нападавший - 25-летний безработный житель Днепра. Что подвигло его идти на преступление и другие обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
Ранее сообщалось, что в одесской больнице мать едва не задушила ребенка, а также в Киеве банда устроила массовую драку в пиццерии.
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