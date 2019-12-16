На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Загалом попередньої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Під вогонь окупантів потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська та Зайцевого.
З початку доби, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
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