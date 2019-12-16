Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Загалом попередньої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Під вогонь окупантів потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська та Зайцевого.

З початку доби, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.