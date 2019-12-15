В воскресенье, 15 декабря, стало известно, когда президент Украины Владимир Зеленский ожидает конца войны на Донбассе. Так, глава государства считает, что встречи в "нормандском формате" по Донбассу дают возможность добиться такого результата . Об этом он заявил журналистам российского телеканала в кулуарах саммита "нормандской четверки".

Журналисты российского канала спросили Зеленского, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - ответил президент Украины.

Зеленский, считает, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне на Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.