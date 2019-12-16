У Новій Зеландії триває ризикована операція - шукають жертв виверження вулкану на острові Вайт. Унаслідок пробудження вогняної гори тиждень тому там загинули 18 людей - туристи з різних країн та двоє місцевих гідів.

Ще 18 людей дістали тяжких опіків. За оцінками сейсмологів, викиди лави можуть повторитися будь-якої миті. Через це пошукові роботи розпочали лише у п'ятницю.

Нині спецпризначенці намагаються дістатися до решток двох останніх жертв виверження. Острів Вайт досі був одним з найпопулярніших туристичних маршрутів, куди круїзні лайнери щороку привозили тисячі відвідувачів.

"Ми розуміємо, що повернення тіл не послабить відчуття втрати та горя, тут навряд чи щось допоможе. Але ми, новозеландці, відчуваємо велику відповідальність - забезпечити повернення тіл загиблих їхнім родинам. Я відвідала рятувальників і переконалася - вони справді роблять усе можливе, щоб знайти всіх", - говорить Джасінда Арден, прем'єр-міністр Нової Зеландії.