Громадські ініціативи для жителів столиці. У Києві оголосили про створення спеціальних Центрів допомоги пенсіонерам. Проєкт представили сьогодні на конференції київського осередку "Опозиційної платформи - За життя". Докладніше - у матеріалі.,

Загальні збори Київської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" стартували з обрання нового очільника осередку. Одноголосним рішенням, місце голови організації посів Вадим Столар. Плани у політика амбітні. У промові повідомив про запуск соціального проєкту для киян "Університет третього віку". Для потреб столичних пенсіонерів у Києві відкриють 10 центрів. Перший вже після Нового року.

"Люди с удостоверениями пенсионеров, могут обучаться английскому языку, иностранным языкам. Обучаться технологиям новым, компьютерам, "Фейсбуку". Дальше - мы освоили сейчас лекции, как воспитать сейчас современных внуков. У нас хороший состав лекторов. Сейчас проходит курс во всех районах, которые будут обучать людей, - как общаться с современной молодежью. Также, это здоровье. Это просто консультация. Поговорить и объяснить, куда пойти", - говорить Вадим Столар, народний депутат, голова київської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя".

Молодь у "Опозиційній платформі - За життя" також обіцяють увагою не обділяти. Уже готують програму розвитку в столиці так званого ворк-ауту (вуличного тренування) і будівництво для цього майданчиків. Колеги по партії такі ініціативи - вітають.

"Вадим Столар работает со мной, с нашей партией - уже четыре года. Еще когда мы были маленьким "За життя" - уже тогда мы работали вместе и огромную помощь он нам оказывал помощь в создании партийной организации. Он не новый человек в нашей партии, по этому я полностью поддерживаю эту инициативу", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Обговорювали опозиціонери сьогодні і проблеми державні. Зокрема, ризиковану політику Нацбанку щодо курсу гривні. Захистити українців від економічної кризи нардепи обіцяють відповідними законодавчими ініціативами.

"Мы планируем продолжать нашу работу. В первую очередь - разъяснительную. Во вторую очередь - законодательную, для того, чтобы парламент принимал законы, которые позволят развиваться экономике. Потому что развиваться экономика в условиях такой курсовой нестабильности и того что на фоне укрепления курса гривны, при этом продолжается незначительная инфляция и перераспределяются огромные средства через государственный бюджет - это все не дает возможности расти экономике. Вот эта картина неутешительная, она ведет к тому, что развитие Украины замедляется. И еще хуже живется не только людям, но и бизнесу в нашей стране", - говорить Сергій Льовочкін народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Не лишили поза увагою і внесений напередодні президентом Зеленським законопроект про зміни до Конституції. В "Опозиційній платформі - За життя" заявили: зміст документа, замість розширення децентралізації, навпаки владу узурпує.

"Направлены на утверждение и дальнейшее развитие вертикали власти президента. Введение института префектов, которые будут обладать надзорными и контрольными функциями. То есть, механизмы и институты того, как можно сконцентрировать и подчинить власть на местах. И в целом, местное самоуправление центральной власти, то есть, президенту страны. Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Эти процессы я бы назвал - централизацией", - говорить Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

На думку політиків, президентська ініціатива також не відповідає Мінським домовленостям, за якими, на розширені повноваження мали б отримати так звані ОРДЛО - на постійній основі.