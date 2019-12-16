Вибори у Британії: дві партії втратили своїх лідерів [ Редактировать ]
Одразу дві партії у Великій Британії втратили своїх лідерів. Через катастрофічні результати на дочасних парламентських виборах. Звільнитися з посади змушені очільники партій Лейбористів і Ліберальних демократів. Подробиці з Лондона - від Світлани Чернецької.
К лейборист Джеремі Корбін був головним суперником прем'єр-міністра на цих дочасних виборах. Останні чотири роки був лідером опозиції. Але парламентські вибори обернулися розгромною поразкою лейбористів. Партія показала найгірший результат майже за сторіччя.
"Чи має Джеремі Корбін піти у відставку? - Джеремі сам це вирішить. Він сказав, що має певний графік. Нікого не звинувачую в нашій поразці. Ми маємо поводитися виважено і вирішити, що робити далі", - говорить Кір Стармер, член партії Лейбористів Великої Британії.
За традицією, вину за поразку на виборах бере на себе керівництво партії. І її лідер без вагань іде у відставку. Але не у випадку Джеремі Корбіна. Він обіцяє піти, але пізніше. Після роботи над помилками.
"Я був обраний головою партії і вважаю, що з мого боку буде невідповідально - розвернутися і піти. Залишуся доти, доки не виберуть мого наступника. Я справді вважаю, що лейбористи сильно постраждали від докорів і звинувачень у інтернеті. Якщо подивитися, то 80% інформації про нас - вкрай негативна, багато нападок особисто на мене та мою сім'ю", - говорить Джеремі Корбін, лідер партії Лейбористів Великої Британії.
На відміну від Корбіна, його колега Джо Свінсон, пішла з посади негайно у ніч виборів. Щоправда, її ситуація значно принизливіша. Лідерка ліберальних демократів не здобула перемоги у своєму окрузі. Тобто так і не стала депутаткою парламенту. І за правилами партії більше не може її очолювати.
"Пишаюся, що була першої жінкою на посаді лідера Ліберальних демократів. І впевнена - не останньою. І хоча я більше не очолюватиму політсилу, не покину її. Ми зробимо висновки, перегрупуємося та оновимося", - говорить Джо Свінсон, лідерка партії Ліберальних демократів Великої Британії.
Лідеркою партії Свінсон пробула лише чотири місяці. І тепер має поступитися місцем. Для лібдемів ці вибори теж стали катастрофою. До парламенту потрапили тільки 11 депутатів.
Оскільки до різдвяних канікул залишилося трохи більше як тиждень - жодних перестановок у партіях до кінця року не буде. А вже з січня і лейбористи, і ліберальні демократи офіційно запустять лідерські перегони.
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