Тунец - полезный продукт, который богат важными аминокислотами. Медики рассказали, что употребление тунца позволяет эффективно снижать уровень холестерина.

Благодаря своему составу мясо тунца быстро готовится, а организму легко его усваивать. В связи с этим употреблять блюда с данным морепродуктом можно в любое время дня, в том числе на ужин, что подтверждают диетологи.

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Помимо аминокислот, в тунце много витаминов, включая D, E, и K, также он богат омега-3, укрепляющими иммунную систему, повышая при этом сопротивляемость организма перед внешними факторами. Продукт способствует активной работе мозга за счет наличия в нем магния, брома, меди, фосфора и других важных микроэлементов.

Медики называют тунец одним из наиболее эффективных естественных помощников при низком гемоглобине и анемии. Входящие в состав указанной рыбы вещества помогают регулировать уровень “плохого” холестерина, препятствуя засорению артерий.

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