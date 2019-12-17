Під Авдіївкою противник вів вогонь із кулеметів та гранатометів [ Редактировать ]
Два ворожих обстріли зафіксували українські військові на Донбасі. Під вогонь окупантів потрапили захисники Кримського. Там із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів бойовики випустили 20 мін. А поблизу Верхньоторецького російські найманці накривали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. На ділянках розведення сил зберігається тиша - повідомили у штабі Об'єднаних Сил. Про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
Перефразовуючи літературного класика, армійці кажуть ті, хто прагне до миру припиняють стріляти. А що ми бачимо тут. Бойовики застосували надпотужну зброю. Про її властивості говорять глибочезні вирви, перемелений ліс і ось такі уламки. Один з таких тільки важить кілограм, або півтора.
Околиці Авдіївки. Наслідки обстрілу вражають. За уламками та нерозірваними снарядами, які прилетіли з боку Донецька, військові визначили: ворог застосував реактивну систему залпового вогню калібром 217 міліметрів.
Один такий снаряд до сорока кілограмів завважки. Обстріляли саме перед самітом "норманської четвірки".
"Не чіпали ми їх абсолютно у нас же перемир'я. Ми огонь даже в отвєт не ведем и не отвєчаем на данні моменти. Терпим, терпим", - говорить Захар, військовослужбовець Збройних сил України.
І донині найманці не вгамувалися. Час від часу з того боку чутно кулеметні черги. Працюють гранатомети.
"Часто простреливают стрелковым, а также кидают ВОГи, работают АГСом, пристреливаются. Вот только что были прострели, так что нам лучше зайти сейчас, потому что неизвестно - прилетит не прилетит", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил Украни.
І це вдень. Уночі ж вогонь бойовиків щільніший.
Бійці кажуть, триває виснажлива окопна війна, яку на паперах часто називають "перемир'ям". Утім, прагнення до миру з боку супротивника армійці не помічають.
До того ж нерідко з ворожого боку бійці чують гуркіт важкої техніки. А її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути.
"Да, несколько дней буквально назад, то ли прогревали, то ли специально катались, чтобы слышали, что у них там стоит такое чем они рано или поздно могу ударить по нам", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.
по теме
На Донбасі стріляли із забороненої зброї
На Донбасі сьогодні стріляли із забороненої зброї. Міномети важкого калібру бойовики застосували неподалік від Кримського. А біля верхньоторецького відкрили вогонь із гранатометів і кулеметів
На Донбасі можуть оголосити чергове перемир'я
Технічне рішення має ухвалити Тристороння контактна група після того, як ОБСЄ проведе верифікації на лінії розмежування
Під Авдіївкою противник застосував реактивну систему залпового вогню
Внаслідок ворожих обстрілів там поранено двох українських військових. Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші. Під вогонь потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська та Зайцевого
Військовослужбовці на Донбасі отримали державні нагороди
Вогонь дістався до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали обстріл, здолали полум'я, а Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою, командир вручає орден "За доблесну службу"
На Донбасі 21-річний сержант Сергій Михальчук врятував товариша ціною власного життя
Під час вибуху міни, нацгвардієць прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима