Певица Лолита Милявская поразила своих поклонников заметными изменениями внешности. Так, после развода сильно похудела. Фанаты отмечают, что в такой форме звезда выглядит намного лучше.

Снимком в эффектном наряде артистка поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре певица позирует в облегающем красном платье. Длина платья, которая подчеркнула стройные ноги Лолиты, также удивила многих пользователей сети.

Читайте также Лолита показала свои четыре ноги (фото)

"Огонь! Ноги – это нечто", "Круто похудела", "Какие ноги", "Самая шикарная женщина", , - восхищались поклонники.

Раньше сообщалось о том, что скандальная Лолита угодила на допрос в полицию. А также Лолита ошарашила фигурой в купальнике.