Лолита сильно похудела и изменилась до неузнаваемости [ Редактировать ]
Певица Лолита Милявская поразила своих поклонников заметными изменениями внешности. Так, после развода сильно похудела. Фанаты отмечают, что в такой форме звезда выглядит намного лучше.
Снимком в эффектном наряде артистка поделилась на своей странице в Instagram.
В кадре певица позирует в облегающем красном платье. Длина платья, которая подчеркнула стройные ноги Лолиты, также удивила многих пользователей сети.
"Огонь! Ноги – это нечто", "Круто похудела", "Какие ноги", "Самая шикарная женщина", , - восхищались поклонники.
@centralstationmsk ❤ Раз в год очень много молодых людей Дарят мне полностью Открытые Сердца!!! Поют прекрасным стройным хором, практически все песни! 🙏 И вообще, как Здорово снова чувствовать себя Маленькой и Хрупкой! 🦋❤ Любовь нас объединяет и творит Чудеса! Я вчера на сцене попросила у Бога снег, вышла после концерта и он пошел!!! 👻 Я Люблю свой Новый Этап и начало Новой Жизни 🧚🌈🍓✈️
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)
Раньше сообщалось о том, что скандальная Лолита угодила на допрос в полицию. А также Лолита ошарашила фигурой в купальнике.
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