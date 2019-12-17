В Украине повысят пенсии: кому ждать надбавку [ Редактировать ]
С 1 декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Размер минимальной пенсии по возрасту повышен на 74 грн - с 1564 грн. до 1638 грн. Кроме того, перерассчитаны 227,7 тысяч пенсий военным пенсионерам.
По данным ПФУ, перерасчет осуществлен для 9,4 млн человек, а пенсии повышены 5,8 млн лицам. Среднее повышение составило 41,25 грн.
Распределение пенсионеров по величине повышения составляет:
- до 100 грн - 5610,6 тыс. лиц
- от 100 до 300 грн - 145,9 тыс. человек
- от 300 до 500 грн - 29,3 тыс. лиц
- от 500 до 700 грн - 7,0 тыс. лиц
- более 700 грн - 18,0 тыс. лиц
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Украине увеличат.
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