Синоптики дали прогноз погоды на январь и рассказали о том, что в первый месяц зимы дождей будет больше, чем снега, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов. А теплых дней будет больше, чем холодных.

В нашей части Европы возможны даже зимние штормы. Поэтому теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

В январе и феврале в Украине будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными.

Ранее мы писали о том, что синоптики резко сменили прогноз погоды на новогоднюю ночь.