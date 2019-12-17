Какой будет погода в январе: синоптики удивили прогнозом [ Редактировать ]
Синоптики дали прогноз погоды на январь и рассказали о том, что в первый месяц зимы дождей будет больше, чем снега, передает "Метеопрог".
Погода в январе может удивить высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов. А теплых дней будет больше, чем холодных.
В нашей части Европы возможны даже зимние штормы. Поэтому теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.
В январе и феврале в Украине будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными.
Ранее мы писали о том, что синоптики резко сменили прогноз погоды на новогоднюю ночь.
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