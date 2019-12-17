Известный тренер Роберт Гарсия выступил с заявлением о предстоящем бое чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса и обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

"Если посмотреть, как Теофимо боксировал и как он выглядел, то он может удивить весь мир. Думаю, Теофимо даст ему хороший бой. Я не утверждаю сейчас, что он победит, но я не удивлюсь, если он это сделает. Ломаченко очень хорош, но я не удивлюсь, если Теофимо победит", - отметил Гарсия.

Раньше сообщалось о том, что Ломаченко бросил вызов чемпиону мира. А также Ломаченко раскрыл причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым.