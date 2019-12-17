В Украине депутатов станет меньше: Конституционный суд принял решение [ Редактировать ]
Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады.
"Законопроект № 1017 "о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины" признан таким, что соответствует Конституции, но с предостережениями", - сказал источник "Интерфакс Украина" в Конституционном суде.
Теперь депутатов в Раде станет 300 человек.
Раньше сообщалось о том, что Рада приняла решение о сокращении количества депутатов. А также КСУ принял важное кадровое решение.
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