Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады.

"Законопроект № 1017 "о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины" признан таким, что соответствует Конституции, но с предостережениями", - сказал источник "Интерфакс Украина" в Конституционном суде.

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Теперь депутатов в Раде станет 300 человек.

Раньше сообщалось о том, что Рада приняла решение о сокращении количества депутатов. А также КСУ принял важное кадровое решение.