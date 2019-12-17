Курс валют на 18 декабря: гривна снова растет [ Редактировать ]
Курс валют / Фото: unsplash
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 18 декабря. Регулятор незначительно урепил курс по отношению к доллару. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2346,9132 гривны (-0,762);
- 100 евро - 2619,6245 гривны (-7,4288).
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
по теме
Prev Next
12 декабря 2019 14:38
Нацбанк снизил учетную ставку на 2%
Национальный банк Украины принял важное решение
17 декабря 2019 20:26
Курс биткоина неожиданно "рухнул"
Во вторник, 17 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
17 декабря 2019 04:00
НБУ установил курс валют на 17 декабря
Национальный банк Украины установил официальный курс валют
16 декабря 2019 21:06
"Стабильная экономика и сильная финсистема": Нацбанк и Кабмин обсудили гривну
Нацбанк и Кабмин обсудили укрепление гривны
16 декабря 2019 20:06
Запуск "Действия": в Кабмине отчитались о результатах
Стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Действие"