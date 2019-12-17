В Україні падає ціна на електроенергію для промисловості. Минулого тижня зафіксували навіть своєрідний рекорд. Таке зниження - результат впровадження ринку електроенергії. Втім, тарифи можна зробити ще меншими, запевняють підприємці. Що для цього потрібно? Про це в матеріалі.

Запорізький титано-магнієвий комбінат. Одне з найбільших підприємтсв в Україіні. Цей "промилсовий гігант" входить до семи найбільших виробників титанової губки в світі. Загальний об'єм виробництва - дванадцять тисяч тон в рік, однак через дороговартісну електроенергію, зараз комбінат виробляє лише 7.

"Мы на сегодняшний момент продолжаем быть убыточными. В нашей себестоимости электроэнергия досигает 40 процентов", - говорить Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Раніше собівартість виробництва була ще вищою, однак із провадженням ринку елетроенергії, ціна "кіловату" почала знижуватися. За останні декілька місяців вдалося зафіксувати стрімке падіння ціни.

"З першого вересня ціна на електроенергію здешевшала десь копійок на 20. Це десь приблизно на 20 відсотків, і в жовтні - листопаді електроенергія ще здешевшала десь копійок на 30", - говорить Андрій Герус, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

На цьому графіку видно, як вартість струму для промисловості знижується. Ще на початку літа, 1 кіловат за годину обходився в 1 гривню 62 копійки, зараз - у гривню 30.

"Благодаря усилиям правительства, профильного комитета Верховной Рады произошло снижение цены. Естественно мы, химики приветствуем, потому что вопрос энергоносителей в себестоимости нашей продукции. Это вопрос конкурентноспопобности нашей продукции на рынке", - говорить Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України.

"В нас дуже енерговитратне виробництво. Це машинобудування, металургія, виробництво феросплавів, скляна промисловість. Навіть для потужних, сучасних підприємств ми розуміємо, що суттєва складова вартості енергоносіїв це дуже важливо", - говорить Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Незважаючи на падіння ціни, "струм" для виробництв все рівно дорогий, - переконують експерти. Знизити вартість електроенергії можливо через розширення ринку.

"Не всем предоставлен к сожалению равный доступ на этот рынок. Думаем, что это наверное есть одна из причин того, что мы имеем в цене электроэнергии. Цены на электроэнергию могут быть снижены за счет допуска на рынок производителей атомный электроэнергии. Более свободного доступа", - говорить Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України.

"Ринок сьогодні, навіть за тих позитивних моментів, які пройшов, він фактично ще не є досконалим, і не є конкурентним. Це атомна енергетика. Яка в принципі досить дешева. У нас є гідроенергетика. Тобто це ті резерви, які можуть робити ціну на електроенергію дешевше, ніж у конкурентів", - говорить Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Про розширення частки атомної генерації на ринку електроенергії говорять і в парламенті. Наразі частка "Енергоатому" всього 10 відсотків. Однак її планують збільшити до 15. Для цього вже підтримали необхідний законопроект.

"Це або трошки понизить ціну, або це не дозволить ціні зростати. Залежно від інших факторів. Тому таким шляхом точно треба йти, і з десяти до 15 відсотків, що буде виробляти енергоатом на вільному ринку це добре. І можливо в наступному році, ця частка буде складати не 15, а 20 відсотків", - говорить Андрій Герус, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Про частку атомної генерації говорили і на нещодавній зустрічі з прем'єром в Запоріжжі.

"Во время встречи с премьером, мы подняли вопрос о формировании цены для электроенергию. Мы не просим каких-то льготных тарифов. Наше прделожение, это дать возможность нам заключать прямые догоовра с атомными станциями", - говорить Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Відповідну пропозицію направили до Кабміну і листом. У ЗТМК пропонують дозволити підприємствам напрямку укладати договори на постачання електроенергії з атомних станцій. Але відповіді на нього поки що немає, тож підприємство і надалі залишається збитковим і програє конкуренцію Китаю та США.