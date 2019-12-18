У столиці затримали бандитів, які вимагали гроші в бізнесменів [ Редактировать ]
У столиці затримали бандитів, які вимагали гроші в бізнесменів. Серед здирників - депутат Київської облради та колишні засуджені. Розбійники силою змусили двох власників будівельних фірм підписатися під вигаданим боргом у 860 тисяч доларів.
Також вимагали автівку преміум класу та приватний будинок за 130 тисяч доларів. Щоб підприємці погодилися - їх викрали та погрожували життю їхніх родичів. Шістьом затриманим уже повідомили про підозру. Замовників та інших виконавців наразі розшукують.
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