У столиці затримали бандитів, які вимагали гроші в бізнесменів. Серед здирників - депутат Київської облради та колишні засуджені. Розбійники силою змусили двох власників будівельних фірм підписатися під вигаданим боргом у 860 тисяч доларів.

Також вимагали автівку преміум класу та приватний будинок за 130 тисяч доларів. Щоб підприємці погодилися - їх викрали та погрожували життю їхніх родичів. Шістьом затриманим уже повідомили про підозру. Замовників та інших виконавців наразі розшукують.