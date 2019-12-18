Що не день, то Різдво

Що не день, то Різдво у жителів маленького мексиканського містечка в штаті Мічоакан. Понад половина його населення - майстри з виготовлення ялинкових прикрас. Про виробників різдвяного настрою - Ірина Іванова.

Для жителів крихітного мексиканського містечка Тлаль-пухауа Різдво стало справді професійним святом. Тутешні майстри на весь світ славляться виготовленням унікальних ялинкових прикрас. Ці скляні іграшки та інші декоративні елементи здобули таку популярність, що виробництво триває не лише в сезон, а цілий рік.

"Нам приємно тішити людей різдвяною атрибутикою. Це справжнє щастя, я відчуваю надзвичайне задоволення від того, що ми приносимо радість людям", - говорить Мартін Марін, майстер з виготовлення іграшок.

Таку красу видувають зі скла і розмальовують вручну. Яскрава й делікатна продукція розлітається по всьому світу: у США, Канаду, Японію, Малайзію та Європу. Особливий ажіотаж - напередодні свят.

"Дуже гарні різдвяні прикраси, і ціна хороша. Приголомшує те, що це - ручна робота. Таких не знайти в жодному торговому центрі. Але найважливіше - це розмаїття. Іграшки просто казкові. Така краса не може набриднути", - говорить Наєлі Родріґес, покупчиня.

Жителі містечка зацікавилися виготовленням ялинкових прикрас у шістдесятих роках, коли один місцевий повернувся із Чикаго, де опанував делікатну справу склодува на фабриці з виготовлення іграшок. Підприємливий мексиканець налагодив таке виробництво у себе вдома. Згодом його цех почав розростатися.

"Ці святкові прикраси - важлива складова життя нашого містечка. Здається, до сімдесяти відсотків населення працює в цій галузі. Для місцевих - це спосіб прогодувати сім'ю", - говорить Марія Арґуета, майстриня з виготовлення іграшок.

У виробництві іграшок працевлаштовані близько 10 тисяч людей. За рік вони виготовляють та оздоблюють 50 мільйонів скляних прикрас. Половина з яких іде на експорт і своєю якістю істотно притискає конкурентів з Китаю.