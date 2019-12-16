В Великобритании мужчина отказался от помолвки, после того как развелся восемь раз. Женщина была младше него на 41 год. Об этом сообщает The Sun.

71-летний Шеппард впервые женился в 1966 году. После этого он был женат еще семь раз. У мужчины уже есть восемь детей.

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Но, он решил сделать предложение 30-летней Роуз Хэнс. Женщину он видел только на фото, нор решил что не готов к свадьбе.

Ранее мы писали, что жених после свадьбы впал в кому.