Мужчина отказался от девятой свадьбы [ Редактировать ]
Британец отменил очередную свадьбу
В Великобритании мужчина отказался от помолвки, после того как развелся восемь раз. Женщина была младше него на 41 год. Об этом сообщает The Sun.
71-летний Шеппард впервые женился в 1966 году. После этого он был женат еще семь раз. У мужчины уже есть восемь детей.
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Но, он решил сделать предложение 30-летней Роуз Хэнс. Женщину он видел только на фото, нор решил что не готов к свадьбе.
Ранее мы писали, что жених после свадьбы впал в кому.
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