Мужчина сломал ногу полицейскому во время нападения [ Редактировать ]
Во Львове мужчина напал на сотрудника полиции и сломал ему ногу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
18 декабря в полицию сообщили о домашнем насилии в квартире одного из домов. Пьяный 27-летний мужчина напал на свою жену. После чего он ударил капитана полиции по ноге, и сломал ее.
Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.
по теме
Курс биткоина неожиданно "рухнул"
Во вторник, 17 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
Международный аэропорт "Запорожье" отменяет рейсы
Международный аэропорт "Запорожье" отменил 3 рейса
Подарки на Рождество: что попросил принц Джордж
25 декабря все отмечают католическое Рождество
Разбил голову и перебил нос: парень зверски избил вахтершу
В Киеве на улице Академика Глушкова, 36 мужчина избил вахтершу
В Киеве "поймали на горячем" двух чиновников
В Киеве поймали на взятке двух руководителей