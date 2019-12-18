Во Львове мужчина напал на сотрудника полиции и сломал ему ногу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

18 декабря в полицию сообщили о домашнем насилии в квартире одного из домов. Пьяный 27-летний мужчина напал на свою жену. После чего он ударил капитана полиции по ноге, и сломал ее.

Читайте также Во Львове мужчина скончался в фитнес-клубе

Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.