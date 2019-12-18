Супруги Грищенко не причастны к делу Шеремета - адвокат [ Редактировать ]
Правоохранители задержали предполагаемого организатора покушения на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковске, в исполнении которого подозревают ветеранов Инну и Владислава Грищенко. Они также фигурируют в деле об убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат супругов Виталий Ковальчук в Facebook.
По словам адвоката, следствие установило и задержало предполагаемого организатора покушения на бизнесмена Чекурака. В материалах дела предполагаемого организатора называют "гражданином Ш.", однако к делу Шеремета он не причастен.
Ковальчук добавил, что готовит иск в суд с целью опровержения информации, распространенной правоохранительными органами и Министерством внутренних дел, о якобы причастности супругов Грищенко к убийству журналиста Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.с
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