Суд заменил меру пресечения экс-депутату Пашинскому [ Редактировать ]
Апелляционный суд Киева принял решение о замене меры пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому.
Суд отправил политика под круглосуточный домашний арест.
Раньше сообщалось о том, что Пашинскому сообщили о подозрении за стрельбу в человека.
Напомним, инцидент произошел перед новым 2017 годом 31 декабря. Пашинский выстрелил из наградного оружия в ногу Вячеславу Химикусу жителю Киевской области.
Пашинский утверждал, что это была самозащита. Но в ГБР мнение другое. Говорят, Пашинский должен нести ответственность за этот выстрел. Просят суд о мере пресечения в виде содержания под стражей.
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