У Мінську обговорюють домовленості лідерів "Нормандської четвірки" [ Редактировать ]
Саме у ці хвилини у Мінську проходить перша після саміту в Парижі зустріч контактної групи. Її учасники обговорюють домовленості лідерів "Нормандської четвірки", зокрема, звільнення заручників, припинення вогню та узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі.
Нагадаємо, очільник МЗС України Вадим Пристайко раніше заявив, що обмін бранцями, ймовірно, відбудеться до кінця року, а нове перемир'я оголосять 20-21 грудня.
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