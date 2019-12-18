У Львові діти з малозабезпечених сімей отримають подарунки. Про них потурбувалися волонтери. Вони допомогли організувати свято Миколая. Як все відбувалося, розкаже Христина Гашенко.

Сихів. Один із найбільших спальних районів Львова. У приміщенні бібліотеки - останні приготування. Волонтери збираються розвозити подарунки.

"Це піде тобі в машину, це піде йому в машину, а цей великий, на 8 діток - буде їхати в багажнику. Так, іще дамо їм цей конструктор - для хлопчика, якраз є".

Допомагають складати дарунки студенти-волонтери. Соня Решетило до Львова приїхала із Сєверодонецька.

"Я із східної України і мені дуже важливо подивитися, як живуть люди у Львові, який у них менталітет і дуже важливо допомогти. Я бачу результат своєї допомоги і це мені приносить задоволення", - говорить Соня Решетило, волонтерка.

Мандарини, цукерки, іграшки, канцтовари та одяг - традиційний набір для малечі від Святого Миколая. Волонтери зізнаються: листів-прохань із дорогими подарунками не отримували. Зібрати гостинці допомагали небайдужі. То ж сьогодні усі 200 дітей із малозабезпечених сімей матимуть довгоочікуване свято.

"Хтось давав кошти, хтось особисто приносив сюди, долучався, пакував це все. Ми стараємося не просто дати - ми стараємося залучити, щоб люди прийняли участь", - говорить Сергій Канюка, голова благодійного фонду.

Коробки із подарунками волонтери разом із Миколаєм вантажать у машини. Першими смаколики отримає багатодітна сім'я. Тут 8 малюків. Наймолодшій - півтора року.

"Добрий день! Святий Миколай до вас прийшов. Казали, що тут є чемні діти".

Родина Федорчаків гостинцям неабияк рада, адже в них грошей вистачає лише на найнеобхідніше.

"Вони чекають Миколая. Вчора мені Захарчик казав: "я радію, що буде Миколай, а друге - "сумно, що ще цілий рік чекати". Ну, це основне, навіть моя дочка казала, що більше ніж день народження любить", - розчулена Ірина Федерчак, мама.

Подарунки від Святого Миколая отримають не лише діти а й дорослі. Свято волонтери подарують людям похилого віку та тим, хто має інвалідність.