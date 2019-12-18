Во вторник, 17 декабря, в Днепре в пгт Слобожанское случилось происшествие. Так, известно, что 48-летний мужчина напал на своего друга с ножом. Пострадавшему удалось выжить, а нападавшего задержала полиция, передает "Информатор".

По предварительной информации, конфликт начался то время, когда мужчины распивали спиртные напитки. После застолья они поссорились. Хозяин взял нож и нанес несколько ударов по плечу товарища.

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После совершенного преступления нападающий ушел спать. А раненный товарищ самостоятельно вытащил нож из раны и вышел на улицу. Там он встретил соседку, которая и вызвала полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Открыто уголовное дело по части 1 статьи 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше трагически умер украинец, а также в Днепре напали на 17-летнюю девушку.