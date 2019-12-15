В Польше трагически умер украинец [ Редактировать ]
В Лодзе (Польща) случилось жуткое происшествие. Известно, что во время драки между двумя украинцами один из них получил ножом смертельное ранение. Об этом сообщает Onet.
Отмечается, что 42-летний гражданин Украины в местном хостеле распивал алкогольные напитки со своим 24-летним соотечественником. Между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку. В итоге 24 летний парень получил смертельное ножевое ранение.
Медики пытались спасти раненного украинца, однако реанимация не дала результатов и молодой мужчина умер.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.
по теме
В Днепре мужчина до смерти забил жену топором
Между бывшими супругами возник конфликт, в ходе которого завязалась драка
В центре Киева вспыхнула пиццерия
В четверг, 12 декабря, в Киеве на улице Бассейная, 1/2 произошел пожар
В Днепре соседи нашли повешенного парня
Так, в одной из квартир дома прибывшие полицейские обнаружили тело мужчины в петле
В Одессе банда подожгла BMW
12 декабря в Одессе двое мужчин подожгли автомобиль BMW, одного злоумышленника задержали
В Киеве мотоциклист сбил пенсионера
В среду, 11 декабря, в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого случилось ДТП