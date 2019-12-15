В Лодзе (Польща) случилось жуткое происшествие. Известно, что во время драки между двумя украинцами один из них получил ножом смертельное ранение. Об этом сообщает Onet.

Отмечается, что 42-летний гражданин Украины в местном хостеле распивал алкогольные напитки со своим 24-летним соотечественником. Между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку. В итоге 24 летний парень получил смертельное ножевое ранение.

Медики пытались спасти раненного украинца, однако реанимация не дала результатов и молодой мужчина умер.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.