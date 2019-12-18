Во вторник, 17 декабря, в Луцке в многоэтажке произошла резня между двумя молодыми мужчинами. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из мужчин напал с ножом на другого. Известно, что раненый человек босиком шел по улице и вдоль всего своего пути оставлял кровавые следы.

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Как отметил представитель ГУНП в Волынской области Виктор Гомоль, с Луцкой городской клинической больницы поступило сообщение о госпитализации в реанимацию с резаной раной 26-летнего мужчины.

По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения следователи Луцкого отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что под Киевом сын-наркоман изрезал отца.