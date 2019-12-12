Ученые обнаружили на окраине известной Вселенной "фабрику звезд". Именно так астрономы называет пыльные галактики, сообщает "Корреспондент".

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Отмечается, что это самая отдаленная звездообразующая галактика. По данным ученых, общая масса звезд, которые образуются в таких галактиках за один год, превышают массу Солнца в несколько тысяч раз.

Общая масса газа и пыли в этой галактике в десять раз больше, чем у всех звезд Млечного Пути.

Ранее сообщалось, что астрономы нашли гигантскую тройную черную дыру.