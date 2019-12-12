На окраине Вселенной нашли огромную "фабрику звезд" [ Редактировать ]
Ученые обнаружили на окраине известной Вселенной "фабрику звезд". Именно так астрономы называет пыльные галактики, сообщает "Корреспондент".
Отмечается, что это самая отдаленная звездообразующая галактика. По данным ученых, общая масса звезд, которые образуются в таких галактиках за один год, превышают массу Солнца в несколько тысяч раз.
Общая масса газа и пыли в этой галактике в десять раз больше, чем у всех звезд Млечного Пути.
Ранее сообщалось, что астрономы нашли гигантскую тройную черную дыру.
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