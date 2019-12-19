Популярная российская певица и актриса Анна Семенович поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в ярком образе. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

"Самое лучшее, что может сделать женщина, это быть счастливой. На женской энергии держится вся семья и только когда женщина любит себя, и наслаждается каждым днем, она подпитывает мужа, и детей правильной энергией! Иногда бывает так, что мужчина на своем пути встречает женщину с яркой энергией и его жизнь меняется на 180 градусов", - написала Семенович.

Поклонники отметили отличный вид артистки: "Какая невероятная!", "Очень крутая", "Такая красивая".

Ранее сообщалось, что Анна Семенович взбудоражила новым фото.