В ночь на четверг, 19 декабря, в одном из торговых центров в штате Техас произошла стрельба, в результате чего пострадали 4 человека, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

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По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Нападавшего не удалось задержать.

Ранее сообщалось, что под Киевом открыли стрельбу по полицейским.