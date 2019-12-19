В торговом центре произошла стрельба, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 19 декабря, в одном из торговых центров в штате Техас произошла стрельба, в результате чего пострадали 4 человека, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.
По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
Нападавшего не удалось задержать.
Ранее сообщалось, что под Киевом открыли стрельбу по полицейским.
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