Газовые переговоры: как проходит встреча представителей Украины и России [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, в Берлине продолжаются газовые переговоры представителей Украины и России. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Переговоры проходят с перерывами на консультации с юристами.
"Переговоры продолжаются с перерывами на консультации с юристами", - сообщил источник.
На консультациях стороны обсуждают вопрос транзита газа через территорию Украины, который должен быть продлен с 1 января 2020 года.
Раньше сообщалось о том, что цены на газ для населения снизили. А также в Кремле выступили с заявлением о транзите газа
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