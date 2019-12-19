В четверг, 19 декабря, в Берлине продолжаются газовые переговоры представителей Украины и России. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Переговоры проходят с перерывами на консультации с юристами.

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"Переговоры продолжаются с перерывами на консультации с юристами", - сообщил источник.

На консультациях стороны обсуждают вопрос транзита газа через территорию Украины, который должен быть продлен с 1 января 2020 года.

Раньше сообщалось о том, что цены на газ для населения снизили. А также в Кремле выступили с заявлением о транзите газа