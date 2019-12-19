У Черкасах родина з двома 5-річними малюками посеред зими залишилась без даху над головою. Їхній будинок вщент знищила пожежа. Лише дивом його господарям вдалось вижити: хлопчиків-близнюків неушкодженими з охопленої полум'ям хати виніс сусід, слідом за ними з вогняної пастки вибралась і мама малечі. Щоправда, у вогні жінка зазнала важких опіків і нині потребує дороговартісного лікування.

Як зараз почуваються діти - дізнавалися наші кореспонденти.

У близнюків Івана та Іллі сьогодні в садочку - новорічне свято. Братики радіють сніговичку, Святому Миколаю та ялинці - і з нетерпінням очікують подарунків. Щоправда, на відміну від іншої малечі, на свято близнята виходять за руку не з мамою, а з дитячим психологом.

"Запрошуємо Кирила з мамою, Анастасію Юлієвну запрошуємо з Ванею".

Своєї мами малюки не бачили вже два дні - і їм намагаються про неї поки що не нагадувати.

У вівторок пізно ввечері хлопці ледь не згоріли живцем у власному будинку. Братиків урятував сусід Роман. Чоловік помітив, що з будинку йде дим, і відразу кинувся на порятунок.

"Взяв дітей на руки і виніс - подав дружині через паркан, повернувся назад, бо діти сказали, що мама спить. Але був густий дим і я не зміг дійти, я вибіг назад і почав звати сусідів", - розповідає Роман Холод, сусід погорільців.

Мама близнюків Анна змогла вибратися з будинку. Шукаючи дітей, вона отримала понад 50 відсотків опіків тіла. Як сталася пожежа і яким чином вибиралася з будинку - жінка пригадати не може. Ледь отямившись, вона тільки й питала в лікарів, що з дітьми.

"Мама сказала, что у детей все хорошо, теперь буду переживать за себя. Чуть-чуть вылечиться и детей на ноги поднимать дальше", - говорить Анна Лємєшева, мама близнюків.

Життя молодої мами ще досі під загрозою, кажуть медики. У Анни - тяжкі опіки, її може врятувати тільки операція з пересадження шкіри. У жінки повністю обгоріли кінцівки, спина і голова.

"Десь - якісь приховані проблеми в організмі. Якщо не випливуть, то є велика надія, що якщо буде забезпечене повне лікування - то надіюсь, що ми справимось", - зазначив Володимир Цапенко, завідувач обласного опікового відділення.

Усі сили та гроші родина кинула на лікування Анни. Жінка виховувала дітей без чоловіка разом із своїми батьками. Імовірною причиною займання могло стати коротке замикання. Про це кажуть і надзвичаники, і батько Анни. Наразі сім'я тимчасово переїхала в орендоване житло - адже їхній будинок вигорів ущент. Уціліла тільки штучна ялинка, яку дідусь із бабусею готували онукам у садочок на свято.

"Оце ж думали одвезти вчора ялинку. Дітей як забирати. Ну що тут везти, згарище та і все".

Анна з близнюками залишилась навіть без елементарного змінного одягу. Як відновлювати житло та рятувати життя матері двох дітей - рідні не уявляють. У сім'ї не залишилось жодних заощаджень.

Якщо ви маєте змогу допомогти близнюкам і їхній мамі - реквізити ви бачите на екрані.

Телефон бабусі: 0932853371 Людмила Кавун

Карта для переказу ПриватБанк: 5168 7573 6590 1877

Кавун Анна, родичка