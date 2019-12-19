Чем опасна домашняя пыль [ Редактировать ]
Домашняя пыль - дело обычное. Мы никогда не задумываемся об опасности, которую она несет для нашего здоровья.
Так, ученые провели ряд исследований, в результате которых выяснилось, что домашняя пыль может быть смертельно-опасна для здоровья людей и домашних животных. Оказывается, в ней содержится множество вредных и токсичных веществ.
Экспертам удалось сделать подобное открытие во время проводившихся работ по разработке антибиотика нового поколения. Именно тогда выяснилось, что в состав домашней пыли входят природные липопептиды, производимые бактериями Paenibacillus polymyxa, которые обитают в почве. Данные микроорганизмы активно используются агрономами в сельском хозяйстве для защиты растений и культур от воздействия вредителей.
На сегодняшний день ученые работают над созданием нового антибиотика, так как в результате эволюционирования патогенных организмов произошло их приспособление к существующим препаратам.
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