Домашняя пыль - дело обычное. Мы никогда не задумываемся об опасности, которую она несет для нашего здоровья.

Так, ученые провели ряд исследований, в результате которых выяснилось, что домашняя пыль может быть смертельно-опасна для здоровья людей и домашних животных. Оказывается, в ней содержится множество вредных и токсичных веществ.

Читайте также Грипп снижает шансы заболеть простудой - ученые

Экспертам удалось сделать подобное открытие во время проводившихся работ по разработке антибиотика нового поколения. Именно тогда выяснилось, что в состав домашней пыли входят природные липопептиды, производимые бактериями Paenibacillus polymyxa, которые обитают в почве. Данные микроорганизмы активно используются агрономами в сельском хозяйстве для защиты растений и культур от воздействия вредителей.

На сегодняшний день ученые работают над созданием нового антибиотика, так как в результате эволюционирования патогенных организмов произошло их приспособление к существующим препаратам.

Ранее сообщалось, чем опасны беспроводные наушники, а также почему нельзя злоупотреблять болеутоляющим.