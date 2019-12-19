В преддверии праздников многие люди задаются вопросом, какой же алкоголь купить на стол. Безусловно, употребление спиртных напитков само по себе наносит сильный вред здоровью человека. Однако, по словам ученых, самые серьезные последствия для мозга желудка и сердца могут вызвать смеси различного алкоголя.

Так, из-за разного характера спиртов, содержащихся в напитках, происходят реакции, иногда приводящие к синтезу максимально вредоносных и даже токсичных веществ.

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Коктейли наиболее популярны у молодежи, так как оказывают быстрый эффект на организм. Нередко от такого напитка учащается сердцебиение, что говорит о повышенной нагрузке на орган. Рекомендуется полностью отказаться от коктейлей с энергетиком, так как они оказывают сильное воздействие на кровеносную систему, вызывая аномально высокое давление. Некоторые вещества при смешивании с алкоголем могут даже стать причиной инфарктов или сердечных приступов.

Для получения данных о воздействии алкогольных коктейлей на сердце человека эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья более 8 тысяч человек. В итоге оказалось, что спиртное при пассивном образе жизни может всего за несколько лет разрушить кровеносную систему. Также на фоне частого употребления коктейлей могут развиваться различные заболевания.

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