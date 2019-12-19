Про можливий дефолт сьогодні заговорили політики. Десятки держпрограм в Україні заморожені, оскільки Держказначейство припинило приймати платіжні документи. Проте в Кабміні заспокоюють - мовляв, ситуація під контролем.

Чи залишаться бюджетники та пенсіонери напередодні новорічних свят без грошей? - з'ясовував Руслан Смєщук.

Безпрецедентна ситуація в українській фінансовій сфері та економіці, - так політики називають заборону урядом державному казначейству приймати будь які платіжні документи. Через дефіцит коштів без фінансування залишилися цілі міністерства. замороженими виявилися сотні бюджетних програм та видатків. Окремі політики навіть заявляють про перед-дефолтний стан економіки. Проте різні представники парламентських фракцій цю ситуацію трактують по-різному. Найбільш оптимістичний погляд у представників "Голосу":

"Зараз не виконання дохідної частини 51 млрд. до листопада. Тоді як не виконання затратної частини - майже 70 млрд. Тобто, у нас витрати уряду не виконуються більше ніж доходи - немає діри. Бо доходів ми недоотримали менше, ніж не виконали затрат", - заявив Володимир Цабаль, народний депутат "Голос".

У представників інших політичних сил - оптимізму значно менше:

"Це було доручення прем'єр-міністра здійснити безпрецедентні кроки - коли заборонено Казначейству приймати будь які платіжні документи від будь кого, окрім захищених статей - тобто, пенсії і зарплати. А все інше, що в країні є - а це приблизно дірка в 70 млрд. гривень - вони не знають, як виконати - і не виконають. Такі речи називаються іншими словами - це є перед-дефолтний стан", - наголосив Іван Крулько, народний депутат "Батьківщина".

Представники "Опозиційної платформи - За життя" вважають, що ця ситуація склалася внаслідок непрофесіоналізму нового уряду. Адже збори від митниці провалені, валютна політика теж шкодить економіці. За словами опозиціонерів, потрібно негайне втручання президента та Верховної ради.

"Ситуація безпрецедентна. Ситуація потребує втручання уряду і президента. Ситуація фактично загрожує виконанню бюджету, а значить - і нацбезпеці. Ситуація, яка відбувається зі зміцненням національної валюти - не йде на користь український економіці - бо страждають експортери. Ситуація заплутана на митниці. Не може в Україні - країні, яка імпортозалежна - знижуватися надходження від митниці. Це все тягне за собою певні наслідки. І я думаю, що майбутнього року ми будемо мати новий уряд і нового прем'єра", - зазначив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Така ситуація зашкодить простим людям - людям праці, - нголошує лідер Конфедерації профспілок України Сергій Каплін:

"Ситуація катастрофічна! Такого не було останні 20-25 років. Уряд України поставив нас на економічний шпагат - з одного боку вони намагаються виконати свої просто баснословні обіцянки, і врешті-решт, за ці скажені обіцянки розраховуються з карманів простих людей. І врешті-решт, вони заплатять за ці казки", - наголосив Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.

Що ж до голови уряду, то прем'єр-міністр Олексій Гончарук заспокоює: "ситуація цілком контрольована, і склалася через помилки минулого уряду, при прийняті минулого бюджету. До кінця бюджетного року залишилися лічені дні, а з нового року, з новим бюджетом - все буде по іншому".

"Ситуація контрольована В державі є гроші щоб виплатити пенсії і субсидії і зарплати і інші захищені статті. Цей бюджетний рік ми закінчимо без боргів по пенсіях, зарплатах, соцвиплатах. А наступний рік почнемо працювати так, щоб вже в кінці 2020 року подібних проблем не виникало", - заявив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.