В четверг, 19 декабря, в Киеве районе Кадетского Гая жестоко убили женщину. Тело нашли возле авто убитой на берегу озера, передает dtp.kiev.ua в Facebook.



По предварительной информации, убийство произошло недалеко от дома женщины. Пострадавшая была почти полностью без одежды.



Отметим, что участок, где произошло убийство, очень хорошо просматривается с дороги и окружающих домов. Правоохранителям предстоит установить все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что под Херсоном отец зверски избил 10-летнего сына, а также в Лондоне зверски убили украинца.