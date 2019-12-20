Сьогодні була озвучена пропозиція підключити до переговорів щодо Донбасу парламенти держав-учасниць нормандського формату. Усі подробиці - далі.

Реалізацію Мінських домовленостей обговорив у Санкт-Петербурзі голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. Він запропонував розширити дипломатичні зусилля щодо закінчення війни на Донбасі, почавши міжпарламентский діалог - також у нормандському форматі.

Ще в листопаді було створене відповідне депутатське міжфракційне об'єднання за участі парламентарів України, Франції, Німеччини та Росії. Перша зустріч може відбутись у середині січня. Такий діалог підтримав і Володимир Путін.

"Мы договорились с парламентариями Германии и Франции, вот - вторая половина января - и у нас уже установился межпартийный контакт с "Единой Россией", между партией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Мы встречались, делегацию с российской стороны возглавил председатель правительства, председатель партии "Единая Россия" - мы договорились о межпартийном сотрудничестве. Я думаю, что теперь, если бы депутаты Госдумы откликнулись на наш "межпарламентский призыв" в рамках "нормандского формата" оказать содействие мирному процессу - было бы очень хорошо", - заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.