Голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук обговорив реалізацію Мінських домовленостей у Санкт-Петербурзі [ Редактировать ]
Сьогодні була озвучена пропозиція підключити до переговорів щодо Донбасу парламенти держав-учасниць нормандського формату. Усі подробиці - далі.
Реалізацію Мінських домовленостей обговорив у Санкт-Петербурзі голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. Він запропонував розширити дипломатичні зусилля щодо закінчення війни на Донбасі, почавши міжпарламентский діалог - також у нормандському форматі.
Ще в листопаді було створене відповідне депутатське міжфракційне об'єднання за участі парламентарів України, Франції, Німеччини та Росії. Перша зустріч може відбутись у середині січня. Такий діалог підтримав і Володимир Путін.
"Мы договорились с парламентариями Германии и Франции, вот - вторая половина января - и у нас уже установился межпартийный контакт с "Единой Россией", между партией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Мы встречались, делегацию с российской стороны возглавил председатель правительства, председатель партии "Единая Россия" - мы договорились о межпартийном сотрудничестве. Я думаю, что теперь, если бы депутаты Госдумы откликнулись на наш "межпарламентский призыв" в рамках "нормандского формата" оказать содействие мирному процессу - было бы очень хорошо", - заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.
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