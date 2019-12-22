В уряді оприлюднили причини пожежі в Одеському коледжі [ Редактировать ]
Загорілося побутове електрообладнання. Урядова комісія назвала причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. На своїй Facebook-сторінці Олексій Гончарук повідомив, що пожежа почалася на третьому поверсі. Далі вогонь поширився на інші поверхи. Евакуюватися звідти люди не могли, бо один з виходів був зачинений.
Адміністрація коледжу ігнорувала вимоги пожежної безпеки, - зазначив прем'єр. Зараз поліція з'ясовує, як в коледжі проводилися заняття з протипожежної безпеки.
"Згідно інформації, викладеної у допитах викладачів та керівництва, такі заняття та додаткові інструктажі проводились в навчальному закладі у вересні, листопаді поточного року. Але жоден студент, допитаний в рамках розслідування кримінального провадження, таких занять не пригадав", - наголосив Олег БЕХ, начальник ГУ Нацполіції в Одеській області.
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