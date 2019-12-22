На Буковині не вщухає релігійне протистояння. В селі Задубрівка прихильники ПЦУ намагалися зірвати богослужіння в одному з храмів Української православної церкви. Не обійшлося без сутичок. Усе бачили наші кореспонденти.

Восьма ранку. На богослужіння до храму Архистратига Михаїла сходяться віряни. Та замість літургії доводиться тримати оборону церкви.

"Позмінно люди будуть чергуватися по 10-15 чоловік, аби убезпечити ситуацію - щоб не відбувалися конфлікти", - говорить Володимир Швейко, вірянин Української православної церкви.

Протистояння в Задубрівці триває з лютого - тоді на сільських зборах вирішили перейти до Православної церкви України. Та віряни Української Православної Церкви переконують: релігійна громада, яка повинна вирішувати ці питання, залишилася вірною УПЦ.

"Протистояння почалися з 3 лютого, коли були збори громади села в клубі, які вирішили, що вони переходять в ПЦУ. І з того часу в нас получився конфлікт, бо релігійна громада засвідчила в той день, що ми єдиноголосно вирішили залишитися в лоні канонічної УЦП", - зазначив протоієрей Леонід, настоятель храму Архистратига Михайла.

Віряни стали на захист свого храму. Під час протистояння дійшло і до бійки. Дмитро Іванюк каже: йому дісталося за те, що не зрадив і залишився в канонічній церкві.

"Було зламане ребро і дотепер ще синячок є - розкроєніє, це все. Справа в суді тепер воно. На релігійній основі, так я зрозумів - було на релігійній основі", - розповідає Дмитро Іванюк, житель Задубрівки.

Врешті, після конфліктів і перемовин, домовилися про чергу. Зранку в храмі - правитимуть священики УПЦ. А з полудня - ПЦУ. Щоправда, біля вхідних воріт. Та попри домовленості, сьогодні біля церкви було неспокійно. Прихильники ПЦУ налаштовані вороже:

"Немає нічого! Ми хочемо демонстративно до вас повернутися спиною. Ідіть щасливо! Ми хочемо молитися там. Вас не кликали. Чого прийшли, коли ми вас не кликали!"

Аби уникнути конфліктів - між людьми стає поліція. Пропонують знову домовлятися.

"Ми хочемо біля дверей, біля воріт, перед дверима нашого храму стати і провести наш молебень - все, що ми від вас хочемо", - говорить Марія, вірянка Православної церкви України.

"Зустрічна пропозиція - збирайтеся на 12 годину, коли ми всі розійдемося, нікого не буде. Вам яка різниця - 11-12 година?"

Однак, перемовини результату не дали - прихильники ПЦУ пішли на штурм.

"Полиция, наведите порядок!"

"Нас, фактично, утримують в заручниках на території - поки вони не помоляться. Діти, які в храмі, ще не їли. Чому? Бо кожен переживає, що це може перерости в захват храму". - говорить протоієрей Леонід, настоятель храму Архистратига Михайла.

Громадські активісти такі дії називають рейдерським захопленням:

"З перевірених джерел ми отримали інформацію що в селі Зарубівка, що на Буковині, відбувається рейдерське захоплення, спроба рейдерського захоплення храму УПЦ. На даний момент протистояння відбулися, але віряни УПЦ відстояли свої права. По інформації на сьогодні, представники ПЦУ у злочинний, або в шахрайській спосіб підробили документи на храм і таким чином пробують не один раз заволодіти цим майном", - зазначив Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громад".

Віряни УПЦ, тим часом, продовжують чергувати біля храму. І чекають засідання суду наступного тижня.