Рак в области шеи и головы: первые симптомы [ Редактировать ]
Рак - опасное заболевание, которое в последние годы убивает все больше людей. Очень важно выявить его на первых стадиях заболевания. О симптомах возможного развития рака в области головы и шеи рассказала врач Лилия Яковлева, пишет "Униан".
В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки.
Сигналом о наличии заболевания могут быть образования белого или красного цвета на слизистой полости рта или языка, дискомфорт при глотании, а также беспричинное шатание зубов.
Кроме того, обратить внимание следует на рост и перемену цвета пигментных пятен, а также на внезапное возникновение отита, заложенности носа и боли в голове у человека без хронических заболеваний.
Ранее мы писали о том, почему нельзя злоупотреблять болеутоляющими.
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