Певица Нюша назвала маленькую дочь Симбой и вызвала массу споров в сети. Артистка долго не раскрывала имени ребенка. Однако на днях звезда дала интервью, в котором поведала подписчикам этот секрет. Об этом сделал пост журнала Hello в Instagram.

Как оказалось, что пара является поклонниками мультфильма "Король Лев". Помимо этого, в интервью Нюша рассказала, что она хотела, чтобы у дочери было особенное и редкое имя. Ведь певица сама сменила свое имя Анна из-за того, что оно считается самым распространенным в мире.

Пара также рассматривала имя Мирослава, но когда впервые увидели дочь, сразу поняли, что остановятся на первом варианте.

Большинство не поняли решения артистки и стали переживать за будущее малышки, предполагая, что в будущем ей придется терпеть издевки в школе и во взрослой жизни.

"Хорошо, что не Пумба", "Сивова Симба Игоревна. Нюша пошутила? Зачем та со своим ребенком", "Что ожидать от мамы с именем свиньи", "А чего не Тимон", - писали пользователи.

Также мы писали о том, что российская певица Нюша поделилась фото с подросшей дочерью, а также, что Нюша поразила фигурой в откровенном купальнике.