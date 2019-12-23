Певица Нюша назвала дочь именем мультяшного героя [ Редактировать ]
Певица Нюша назвала маленькую дочь Симбой и вызвала массу споров в сети. Артистка долго не раскрывала имени ребенка. Однако на днях звезда дала интервью, в котором поведала подписчикам этот секрет. Об этом сделал пост журнала Hello в Instagram.
Как оказалось, что пара является поклонниками мультфильма "Король Лев". Помимо этого, в интервью Нюша рассказала, что она хотела, чтобы у дочери было особенное и редкое имя. Ведь певица сама сменила свое имя Анна из-за того, что оно считается самым распространенным в мире.
Пара также рассматривала имя Мирослава, но когда впервые увидели дочь, сразу поняли, что остановятся на первом варианте.
Большинство не поняли решения артистки и стали переживать за будущее малышки, предполагая, что в будущем ей придется терпеть издевки в школе и во взрослой жизни.
"Хорошо, что не Пумба", "Сивова Симба Игоревна. Нюша пошутила? Зачем та со своим ребенком", "Что ожидать от мамы с именем свиньи", "А чего не Тимон", - писали пользователи.
Также мы писали о том, что российская певица Нюша поделилась фото с подросшей дочерью, а также, что Нюша поразила фигурой в откровенном купальнике.
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