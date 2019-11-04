Популярная российская певица Нюша поделилась с подписчиками фото с отдыха. На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует в откровенном черном купальнике на яхте.

"Личность является продуктом эволюционного синтеза, психологического потенциала и событийного фона. У вас есть два ресурса: внутренний "как хочется" и внешний "как складывается жизнь". Оба ресурса находятся в динамическом взаимодействии, формируя баланс внутреннего и внешнего. Мы своими действиями влияем на среду и ход событий...", - написала звезда под фото.

Подписчики с восхищением отреагировали на снимок артистки: "На эту фигуру можно смотреть бесконечно", "Какая крутая", "Ты просто потрясающая".

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