"Можно смотреть бесконечно": Нюша поразила фигурой в откровенном купальнике [ Редактировать ]
Популярная российская певица Нюша поделилась с подписчиками фото с отдыха. На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует в откровенном черном купальнике на яхте.
"Личность является продуктом эволюционного синтеза, психологического потенциала и событийного фона. У вас есть два ресурса: внутренний "как хочется" и внешний "как складывается жизнь". Оба ресурса находятся в динамическом взаимодействии, формируя баланс внутреннего и внешнего. Мы своими действиями влияем на среду и ход событий...", - написала звезда под фото.
Подписчики с восхищением отреагировали на снимок артистки: "На эту фигуру можно смотреть бесконечно", "Какая крутая", "Ты просто потрясающая".
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова показала возлюбленного.
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